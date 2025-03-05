В Екатеринбурге младенец не проснулся после того, как мать покормила его и уложила спать

Е1: в Екатеринбурге младенец не выжил после кормления смесью

В Екатеринбурге ребенок перестал дышать после кормления. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на знакомого семьи.

Инцидент произошел в доме на проезде Горнистов. Женщина покормила смесью одного из своих детей и ушла. По словам собеседника, так как у матери три ребенка, она не находилась с младенцем в комнате постоянно.

Когда женщина вернулась в комнату, ребенок уже не дышал. Родительница вызвала медиков, но спасти пациента они не смогли. Точная причина произошедшего не сообщается.

Известно, что помимо младенца родители воспитывают пятилетнего мальчика и 13-летнюю девочку. При этом мать уже привлекали к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.

Сама мать за два года до инцидента была фигуранткой дела. Женщина ударила сожителя ножом из-за «пьянок». Позже возлюбленные помирились, но фигурантке назначили условный срок. По словам источника, она бы не смогла применить силу к своим детям.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина нашел на скамейке младенца, завернутого в одеяло.