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В Нижнем Тагиле мужчина нашел на скамейке младенца, завернутого в одеяло

В Нижнем Тагиле во дворе дома нашли младенца, лежавшего на скамейке
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Shutterstock

В Свердловской области полицейские разыскивают родителей младенца, которого нашли замерзающим во дворе жилого дома. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел утром 4 марта, местный житель вышел из подъезда и заметил на скамейке сверток, в одеяло был завернут младенец. Мужчина занес мальчика в подъезд, вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали ребенка, по предварительной информации, с момента рождения младенца прошло не более суток.

«В срочном порядке мальчика доставили в реанимационное отделение нижнетагильской детской больницы с диагнозом общее переохлаждение. Сейчас врачи борются за его жизнь, а представители МВД ведут поиски родителей малыша», — сообщил руководитель пресс-службы управления МВД по региону Валерий Горелых.

Сотрудники полиции проводят поквартирный обход близлежащих домов, проверяют женские консультации и изучают записи с камер видеонаблюдения. По одной из версий, новорожденного во дворе мог оставить мужчина, его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мать бросила полуторагодовалую дочь на вокзале в Новосибирске ради похода за выпивкой.

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