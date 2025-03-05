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Родителям рассказали, как научить ребенка делать комплименты

Психолог Даниелян: научить ребенка делать комплименты можно своим примером
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы научить ребенка делать комплименты, в первую очередь важно объяснить ему, чем они отличаются от лести. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Даниелян.

«Комплимент — это добрые и приятные слова, которые мы говорим, чтобы порадовать другого человека и сделать ему приятно. Отличите комплимента от лести: комплимент должен быть искренним и отражать то, что мы действительно думаем. Лесть — это неискренняя похвала, которая произносится ради выгоды», — пояснила эксперт.

Она посоветовала регулярно делать комплименты другим людям в присутствии детей. Со временем, по ее словам, ребенок начнет подражать.

Особенно важно научиться делать искренние комплименты в преддверии 8 Марта — дня, когда каждая российская женщина ждет внимания и теплых слов. Идеи, как оригинально поздравить маму, любимую девушку или жену, подруг и коллег в Международный женский день, а также подсказки, как написать искреннее и красивое пожелание своими словами, собрала «Газета.Ru».

Ранее эксперт объяснила, как понять, какой подарок хочет женщина на 8 Марта.

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