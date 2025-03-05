Главной задачей «Единой России» назвали честную работу с людьми

С избирателями необходимо быть откровенными, честными и человечными, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на расширенном совете первичных и местных отделений в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале партии.
В своем выступлении Якушев также говорил о развитии первичных и местных отделений «Единой России», совершенствовании обратной связи от жителей и подготовке к избирательной кампании.
«Мы должны донести простым языком, что нам удалось сделать и что не удалось и почему. Говорить об этом честно, откровенно», — сказал он.
Также Якушев заявил о необходимости собрать предложения от граждан.
«Люди должны почувствовать, что приняли активное участие в этой работе», — сказал он.
В Telegram-канале партии отметили, что в ближайшее время «Единой России» предстоит отчитаться о реализации народной программы и собрать предложения в новую.