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Главной задачей «Единой России» назвали честную работу с людьми

Владимир Якушев: надо быть честными с избирателями
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Telegram-канал «Единая Россия. Официально»

С избирателями необходимо быть откровенными, честными и человечными, заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на расширенном совете первичных и местных отделений в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале партии.

В своем выступлении Якушев также говорил о развитии первичных и местных отделений «Единой России», совершенствовании обратной связи от жителей и подготовке к избирательной кампании.

«Мы должны донести простым языком, что нам удалось сделать и что не удалось и почему. Говорить об этом честно, откровенно», — сказал он.

Также Якушев заявил о необходимости собрать предложения от граждан.

«Люди должны почувствовать, что приняли активное участие в этой работе», — сказал он.

В Telegram-канале партии отметили, что в ближайшее время «Единой России» предстоит отчитаться о реализации народной программы и собрать предложения в новую.

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