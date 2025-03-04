В Краснодаре пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 7,8 млн рублей

В Краснодаре мошенники оставили пенсионерку без денег и квартиры

Пожилая жительница Краснодара поверила аферистам, продала квартиру и отдала неизвестным все сбережения. Об этом сообщает городское управление МВД в Telegram-канале.

Злоумышленники связались с 65-летней женщиной под видом сотрудников службы безопасности Центробанка. Преступники сообщили, что квартира пенсионерки и все ее накопления находятся в опасности.

Чтобы сохранить недвижимость, ее было необходимо продать. Потерпевшая поддалась на уговоры неизвестных, быстро продала квартиру. Вырученные от сделки 5,7 млн рублей вместе с личными накоплениями она перевела на указанные мошенниками счета. Общий ущерб составил 7,8 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Москве сотрудник доставки спас пожилую женщину от потери сбережений из-за мошенников. Курьеру пришел заказ на доставку пакета документов из копировального центра по указанному адресу. Мужчина почувствовал неладное, когда увидел на пороге квартиры пожилую женщину. Выяснилось, что пенсионерка дожидалась «инкассатора из банка», который якобы должен был помочь ей защитить сбережения.

Ранее пенсионер из Уфы отдал аферистам все сбережения в размере 26 миллионов рублей.