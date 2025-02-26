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Женщина вызвала полицию из-за соседской кошки, которая не пускала ее домой

В Польше женщина обратилась в полицию из-за агрессивной соседской кошки
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Depositphotos

В Польше женщина не могла попасть в свою квартиру из-за агрессивной кошки и вызвала полицию, сообщает Interia.

Жительница одного из многоквартирных домов в городе Ольштынек обратилась за помощью к полицейским, потому что кошка ее соседа вышла на лестничную клетку и буквально заблокировала вход в квартиру. Женщина сообщила, что животное было чрезмерно агрессивным, шипело и не пускало ее к двери.

Прибывшие на место происшествия полицейские убедились, что приближаться к кошке опасно, и решили найти ее хозяина. Он забрал питомца домой и объяснил полицейским, что выпустил кошку из вольера, чтобы она прогулялась. Мужчина был оштрафован за несоблюдение мер предосторожности при содержании животного.

Ранее женщина вызвала полицию из-за скульптуры, которую перепутала с безжизненным телом.

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