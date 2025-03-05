Россиянам дали советы, как не потерять способность думать из-за нейросетей

Ученые из бизнес-школы SBS в Цюрихе установили, что зависимость от технологий искусственного интеллекта сопровождается ухудшением способности к критическому мышлению. Этот процесс обусловлен снижением когнитивных нагрузок. Эксперт в области машинного обучения и искусственного интеллекта Иван Серов в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему не стоит безоговорочно верить ответам ИИ и как пользоваться нейросетями, чтобы не навредить своей способности критически мыслить.

«У нейросетей могут быть слабые места, из-за которых им нельзя слепо верить. Поэтому применять информацию, полученную от ИИ, нужно обдуманно, подвергая ее сомнению. Например, существует проблема ограниченности данных, на которых обучаются нейросети, порой они не всегда достоверны и актуальны. В прошлом году Google уже критиковали за неверные и даже опасные советы, которые выдавал их ИИ. Кроме того, ИИ может страдать от когнитивных искажений, поскольку обучается на данных, созданных людьми, а они могут содержать предвзятость (например, личное мнение человека). Еще существует проблема «галлюцинаций» — это когда нейросеть генерирует информацию, не имеющую связи с реальностью. Также нейросети не всегда способны учитывать контекст или интерпретировать тонкие нюансы человеческой речи, такие как сарказм, что может привести к недопониманию или искажению информации», — объяснил он.

В эпоху бурного развития нейросетей, когда мы стали полагаться на технологии, тем самым уменьшая нагрузку на свой мозг, очень важно не растерять способность критически мыслить. В противном случае у каждого пользователя ИИ будет сужаться кругозор, он загонит себя в информационный пузырь, а это может привести к снижению качества принимаемых решений. Если этот процесс продолжится, человечество рискует со временем утратить способность к сложному анализу и самостоятельному принятию решений, что неизбежно скажется на эволюции нашего мышления и интеллектуального развития в целом.

«Чтобы этого не допустить, самое первое, что нужно сделать при активной работе с нейросетями, если вы являетесь обычным пользователем, а не их разработчиком, — это ограничить время использования чат-ботов на базе ИИ и писать не более 10-15 запросов в день. Многие с появлением ChatGPT и его аналогов в принципе перестали пользоваться другими источниками, и это в корне неверно, так как ограничивает доступ к альтернативной информации и избавляет от необходимости ее анализировать.

Поэтому как только исчерпается ежедневный «лимит» на использование ИИ, расширьте площадки потребления информации — посмотрите видео по теме, послушайте экспертный подкаст, «погуглите» и почитайте авторские статьи, написанные специалистами по интересующему вас вопросу», — подчеркнул эксперт.

Также очень важно запрашивать у нейросети все источники, на основании которых она выдает вам ответ или совет. Дело в том, что искусственный интеллект может выдавать устаревшие данные, и поэтому важно проверять даты и актуальность источников, которыми он оперирует. Задавайте ИИ уточняющие вопросы, чтобы получить более точную и детализированную информацию, а не ограничиваться первым же ответом. Например, если ИИ предлагает инвестиционный совет, уточните, на каких данных он основан, какие риски он учитывает и какие альтернативные варианты существуют. Чем больше уточняющих вопросов вы задаете, тем выше вероятность получения объективных и корректных данных.

«Если у вас есть такая возможность, то на один и тот же вопрос сравните ответы разных чат-ботов на базе ИИ. Используйте не только ChatGPT, но и другие, такие как Deepseek, Claude, Gemini и т.д. Если их ответы будут сильно разниться, то это повод проконсультироваться с экспертами и обсудить с ними различные варианты, предлагаемые ИИ», — посоветовал эксперт.

И самый главный совет — это использовать искусственный интеллект для каких-то тривиальных и рутинных задач, но никак не делегировать ему решение важных вопросов, которые требуют глубокого осмысления. Можно принимать во внимание советы, которые он дает, но они не должны становиться истиной в последней инстанции.

«Например, можно попросить у чат-бота составить вам план питания для похудения, но полученные результаты лучше еще обсудить на консультации со специалистом, послушать интервью с профильным экспертом и почитать статьи, тем самым собрав разные мнения. Так вы будете широко разбираться в вопросе, у вас сложится свое мнение и вы обезопасите себя от необдуманных поступков. Ну и, конечно, не стоит забывать, что в споре рождается истина, и во время него мозг работает активнее. Поэтому решайте свои задачи не только с помощью подсказок от чат-ботов, но и дискутируйте на разные темы с людьми, имеющими противоположную от вашей точку зрения», — резюмировал Серов.

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