Названы лучшие продукты для укрепления сосудов

Состояние сосудов оказывает большое влияние на здоровье всего организма, в частности, от этого зависит риск развития таких заболеваний, как атеросклероз и гипертония. Как отметила функциональный диагност «СМ-Клиника», к.м.н. Ирина Поляева, одним из важных факторов здоровья сосудистой системы является правильное питание. О том, какие продукты могут положительно влиять на укрепление сосудистой стенки, она рассказала «Газете.Ru».

Первая группа продуктов — это фрукты и ягоды. В частности, цитрусовые (лимоны, апельсины, грейпфруты) являются отличными источниками витамина С, который способствует укреплению сосудов. А ягоды (черника, малина, клубника) содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают улучшить кровообращение и уменьшить воспалительные процессы.

«Полезно будет включать в рацион и зеленые овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи, зеленый перец, а также зелень, богатые витаминами К и С, а также магнием, которые оказывают положительное влияние на состояние сосудистой стенки», — добавила Поляева.

Третья группа продуктов — грецкие орехи, миндаль, семена льна, чиа. Все они богаты омега-3 жирными кислотами, способствующими снижению уровня холестерина и увеличению эластичности сосудов.

«Кроме того, важно, чтобы в рационе было достаточно рыбы и морепродуктов, которые также богаты омега-3 жирными кислотами, способствующими снижению уровня триглицеридов и улучшающими состояние сердечно-сосудистой системы», — продолжила врач-кардиолог.

Пятая группа продуктов, полезных для здоровья сосудов, — овсянка, коричневый рис и киноа. Они содержат клетчатку и витамины группы В, улучшают обмен веществ и поддерживают здоровье сосудов.

Шестая группа продуктов — специи и травы. В частности, по словам врача, куркума содержит куркумин, известный своими противовоспалительными свойствами, а имбирь улучшает кровообращение и обладает антиоксидантным действием. Не стоит забывать про чеснок, который славится своими свойствами улучшать кровоток и бороться с воспалениями.

«В заключение хочется сказать, что укрепление стенок сосудов играет очень важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которая предполагает модификацию образа жизни, где особое значение отводится питанию. Кроме того, важно помнить о регулярной физической активности и отказе от вредных привычек для достижения наилучших результатов», — резюмировала Поляева.

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