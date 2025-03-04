Мужчина напал с ножом на соседа, запретившего ему курить в подъезде

В Бибирево сотрудники полиции задержали дебошира, который пытался ворваться в квартиру соседа, сделавшего ему замечание. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

В экстренные службы обратилась женщина, которая сообщила, что в ее квартиру пытается ворваться неизвестный, вооруженный ножом. Правоохранители задержали 30-летнего пьяного мужчину, у которого был изъят складной нож.

Выяснилось, что сожитель женщины сделал замечание дебоширу, курившему в подъезде. В ответ тот схватил нож и начал угрожать мужчине, он успел скрыться в квартире. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Оренбурга стал фигурантом уголовного дела после ссоры с соседом из-за лая собаки, обвиняемый избил мужчину лопатой. В ходе конфликта он несколько раз ударил ею оппонента и отсек ему палец на руке. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, ранее судимого подозреваемого задержали, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин воткнул нож в голову соседа по стационару за то, что тот не пускал его в палату.