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Россиянин поссорился с соседом и избил его скалкой

В Оренбургской области мужчина разбил соседу голову скалкой
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УМВД России по Оренбургской области

Житель Соль-Илецка поссорился с соседом и напал на него со скалкой, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.

В медицинское учреждение был доставлен 30-летний мужчина с раной на голове. Полицейские установили, что побои пациенту нанес его сосед. 45-летний мужчина поссорился с пострадавшим, схватил деревянную скалку и несколько раз ударил оппонента по голове.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, нападавшему может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ялте мужчина поджег соседа из-за замечания. Житель Крыма распивал спиртные напитки во дворе дома и громко слушал музыку. Его поведение не понравилось мужчине, который проживал в строительном вагончике неподалеку. Он сделал дебоширу замечание, в ответ обвиняемый набросился на соседа с кулаками, после чего облил горючей жидкостью и поджег. Спасти пострадавшего не удалось. Нападавшего задержали, было возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до 18 лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти юноша покалечил соседа после замечания о громкой музыке.

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