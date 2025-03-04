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В Москве мужчина проник в чужой гостиничный номер и надругался над маленькой девочкой

В Москве арестовали обвиняемого в надругательстве над ребенком в гостинице
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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в проникновении в чужой гостиничный номер и надругательстве над ребенком. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, все случилось 27 февраля в гостинице на улице Космонавтов. Пьяный мужчина незаконно проник в чужой номер, где находилась девочка 2016 года рождения. Он закрыл дверь на ключ, а затем совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Он не довел умысел до конца, так как ему помешали третьи лица.

Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого ранее судимого мужчину. В его отношении возбудили уголовное дело по статьям об иных действиях сексуального характера, покушении на иные насильственные действия сексуального характера, незаконном лишении свободы и нарушении неприкосновенности жилища. Фигуранту предъявили обвинение, он арестован.

Ранее в Петербурге знакомый опоил и изнасиловал 16-летнюю официантку.

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