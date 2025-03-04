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В Твери кавалер проводил знакомую до дома после романтического ужина и ограбил ее

В Твери мужчина проводил знакомую до дома и ограбил
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Global Look Press

В Твери полицейские задержали местного жителя, который провожал до дома новую знакомую и напал на нее в подъезде. Об этом сообщает областное управление МВД.

34-летняя жительница Твери познакомилась в кафе с мужчиной, после ужина он предложил проводить новую знакомую домой. Когда пара вошла в подъезд дома на улице Строителей, мужчина сорвал с шеи своей спутницы две золотые цепочки и скрылся.

Ущерб пострадавшая оценила в 120 тысяч рублей. Личность нападавшего удалось быстро установить, им оказался 37-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемому может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее россиянин украл норковую шубу у спавшей на улице женщины.

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