Женская команда из Подмосковья стала второй на соревнованиях по регби-7

Женская команда «Соколы» из Долгопрудного заработала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по регби-7 среди девушек до 17 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В финале спортсменки проиграли «Локомотив-УОР» из Пензенской области со счетом 24:12.

Всего в турнире принимали участие 9 команд.

Также на межрегиональных соревнованиях по регби среди девочек до 14 лет команда «Сокол Ladies» из Ступино заняла первое место, а четвертое – «Соколы» из Долгопрудного.

Всероссийские соревнования по регби-7 среди девушек до 17 лет «Краса Балтики» и межрегиональные соревнования по регби среди девочек до 14 лет «Весенний балтийские турнир» прошли 1 и 2 марта в Калининграде на стадионе имени Юрия Шуляковского. Турниры проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».