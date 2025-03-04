Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женская команда из Подмосковья стала второй на соревнованиях по регби-7

Спортсменки Подмосковья взяли серебро всероссийских соревнований по регби-7
close
Калининградская областная федерация регби

Женская команда «Соколы» из Долгопрудного заработала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по регби-7 среди девушек до 17 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В финале спортсменки проиграли «Локомотив-УОР» из Пензенской области со счетом 24:12.

Всего в турнире принимали участие 9 команд.

Также на межрегиональных соревнованиях по регби среди девочек до 14 лет команда «Сокол Ladies» из Ступино заняла первое место, а четвертое – «Соколы» из Долгопрудного.

Всероссийские соревнования по регби-7 среди девушек до 17 лет «Краса Балтики» и межрегиональные соревнования по регби среди девочек до 14 лет «Весенний балтийские турнир» прошли 1 и 2 марта в Калининграде на стадионе имени Юрия Шуляковского. Турниры проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами