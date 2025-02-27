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В Петербурге годовалый ребенок выпал из окна кухни, пока его мать готовила еду

В Петербурге годовалый мальчик попал в больницу, выпав из окна
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Shutterstock

В Петербурге годовалый мальчик получил серьезные травмы, выпав из окна. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Горелово, на Красносельском шоссе. По данным издания, в момент происшествия мать готовила еду. Ребенок тем временем подобрался к окну на кухне и выпал вместе с москитной сеткой. На каком этаже находилась квартира, не уточняется.

Сначала каких-либо видимых травм у пострадавшего не нашли, однако во время обследования выяснилось, что пациент получил многочисленные закрытые переломы и другие повреждения.

После инцидента отца и мать привлекли к ответственности.

«Оба родителя были доставлены в отдел и получили протоколы о неисполнении родительских обязанностей», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что родители пострадавшего – мигранты. При этом глава семьи находился на территории России с нарушением режима пребывания, его привлекли к административной ответственности.

Ранее на Гоа россиянин выпал из окна гостиницы на пальму и сломал позвоночник.

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