В Петербурге школьница обвинила отца в изнасиловании

Школьница из Петродворцового района Петербурга обратилась в полицию и заявила, что ее два года насилует собственный отец. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

13-летняя девочка позвонила в службу 112 и сообщила о сексуальном насилии. Школьница рассказала, что в течение двух лет ее насилует собственный отец. 41-летнего подозреваемого задержали. По словам потерпевшей, в последний раз мужчина домогался ее в ноябре 2024 года.

По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области кассира магазина обвинили в совращении школьницы. С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Лесогорского. Женщина сообщила, что в ночь на 22 февраля неизвестный совратил ее 14-летнюю дочь и вступил с девочкой в интимную связь. По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний молодой человек, работающий кассиром в местном алкомаркете. Известно, что он уже имел проблемы с законом и был судим за кражи и угон автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд отправил под стражу подозреваемого в изнасиловании женщины с синдромом Дауна.