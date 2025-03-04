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Сотрудники «Роснефти» стали победителями всероссийского конкурса «Инженер года»

В «Роснефти» рассказали о достижениях сотрудников дочерних предприятий
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Пресс-служба «Роснефти»

Сотрудники компаний, входящих в группу «Роснефть», одержали победы в XXV всероссийском конкурсе «Инженер года – 2024», сообщается на сайте компании.

Отмечается, что специалисты стали победителями в номинациях «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».

Как уточнили в «Роснефти» победителями конкурса стали ведущий инженер «Востсибнефтегаз» Александр Нигай, руководитель проектов по бурению «Самаранефтегаз» Алексей Храмцов, супервайзер «Самаранефтегаза» Дмитрий Нарушев, химик АНХК Анна Мамурова, ведущий инженер «РН-Ванкор» Михаил Клочков, инженер «Славнефть-Красноярскнефтегаза» Александр Ленских и сотрудница научного института компании в Самаре Анастасия Михайлова.

В компании рассказали, что Нигай разработал портативную акустическую камеру для проверки ультразвуковых расходомеров газа и гальванометрическую рулетку для точного измерения уровня подтоварной воды в резервуарах. При этом он занимается внедрением аддитивных технологий в производство, а также является автором 30 научных публикаций и одного патента РФ.

В свою очередь, Храмцов специализируется на освоении залежей природных битумов в северных районах Самарской области. Он предложил три рационализаторских решения, связанных с использованием альтернативного устьевого оборудования, маркерной диагностикой и снижением капитальных затрат при освоении скважин. Также Храмцов написал четыре научные работы, включая патент на программный продукт.

Клочков стал победителем конкурса для участников до 30 лет. Он регулярно выступает на научных конференциях различного уровня. Его решение по автономному энергообеспечению удаленных скважин рекомендовано к внедрению и позволит развивать нефтегазовую инфраструктуру в труднодоступных регионах.

В компании отметили, что Мамурова занимается мониторингом состояния атмосферного воздуха в Ангарске, обучает молодых специалистов и преподает в Межотраслевом учебном центре. Она разработала 15 новых методик лабораторного контроля, которые успешно прошли метрологическую аттестацию и госэкспертизу.

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