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Китаянка отомстила партнеру-провидцу, пропитав его трусы ядом

В Китае женщина из мести пропитала ядом трусы возлюбленного-провидца
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Shutterstock

Жительница Китая попала в тюрьму после того, как отомстила своему возлюбленному. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Сычуань. По данным издания, экстрасенс по фамилии Чжоу попал в больницу незадолго до своего 60-летия. Медики оказали ему всю необходимую помощь, но спасти не смогли. Причиной произошедшего стал гербицид.

Позже дочь мужчины обнаружила в сиропе от кашля яд и обратилась в полицию. В результате правоохранители арестовали любовницу провидца по фамилии Цзин.

Отношения у пары завязались после того, как женщина обратилась к экстрасенсу в 2011 году с надеждой исцелить мать от рака. В отношениях Цзин неоднократно беременела, но партнер заставлял ее делать аборты.

Помимо этого, возлюбленная просила жениться на ней, но мужчина отказывался и помирился с экс-супругой. Сам провидец пытался избавиться от отношений, в том числе соврав о том, что у него рак.

Из мести Цзин подмешала гербицид в сироп от кашля и пропитала им нижнее белье мужчины. Употребив лекарство, Чжоу почувствовал сильную боль, а из-за пропитанных ядом трусов кожа начала гнить.

Женщину приговорили к 14 годам лишения свободы. Она пыталась оспорить приговор, но суд не встал на ее сторону.

Ранее в Балаково мужчина из ревности устроил взрыв в жилом многоквартирном доме.

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