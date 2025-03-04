Россиянин покалечил соседа после замечания в свой адрес

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошел 28 февраля в деревне Большие Колпаны Гатчинского района. По предварительной информации, между 20-летним молодым человеком и его 27-летним соседом произошла внезапная ссора из-за музыки. Старший мужчина сделал замечание младшему по поводу громкости музыки. Это не понравилось последнему, и он накинулся на оппонента с кулаками. В результате 27-летний пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. Медики квалифицировали полученные им повреждения как тяжкий вред здоровью.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

«3 марта, в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска у дома 15 по улице 30 лет Победы в деревне Большие Колпаны, по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 20-летний местный житель», — заявили в МВД.

Ранее в Томской области мужчина жестоко избил ребенка.