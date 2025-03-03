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Россиянин-уголовник жестоко избил проходившего мимо ребенка

«Вести. Томск»: в Томской области мужчина жестоко избил ребенка
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Depositphotos

В Томской области 38-летний неоднократно судимый мужчина жестоко избил 13-летнего мальчика, проходившего мимо. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают «Вести. Томск».

Инцидент произошел в городе Колпашево в одном из дворов на улице Победы. Мужчина встретил там мальчика, и между ними случился конфликт, в ходе которого первый избил мальчика по животу и ребрам. На помощь к пострадавшему поспешили прохожие, благодаря которым он спасся.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый за разбои, кражи и повреждение имущества мужчина. Фигурант половину жизни провел в местах лишения свободы, а сейчас является безработным и находится под административным надзором.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит шесть месяцев исправительных работ или год ограничения свободы.

Ранее студентка волгоградского колледжа на камеру избила в туалете сверстницу.

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