Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юных россиян пригласили на военно-патриотическую игру «Зарница 2.0»

Регистрация на игру «Зарница 2.0» продлится до 16 марта
close
Пресс-служба «Движения Первых»

Российские школьники и студенты колледжей в возрасте от 7 до 21 года смогут принять участие во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Регистрация продлится до 16 марта. Об этом сообщается в Тelegram-канале проекта.

Организаторы игры назвали «Зарницу 2.0» новой эрой военно-патриотического воспитания.

Проект реализуется организацией «Движение Первых», «Юнармией» и центром «Воин».

Участники игры смогут получить опыт начальной военной подготовки, использования современных технологий и противодействия киберугрозам.

Школьники и студенты колледжей погрузятся в мир состязаний по условно-военным специальностям с применением лазертаг-оборудования, а также научатся управлять беспилотными системами, освоят навыки стрельбы, тактической медицины, саперного дела и многое другое, сообщили организаторы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами