Юных россиян пригласили на военно-патриотическую игру «Зарница 2.0»

Российские школьники и студенты колледжей в возрасте от 7 до 21 года смогут принять участие во всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Регистрация продлится до 16 марта. Об этом сообщается в Тelegram-канале проекта.

Организаторы игры назвали «Зарницу 2.0» новой эрой военно-патриотического воспитания.

Проект реализуется организацией «Движение Первых», «Юнармией» и центром «Воин».

Участники игры смогут получить опыт начальной военной подготовки, использования современных технологий и противодействия киберугрозам.

Школьники и студенты колледжей погрузятся в мир состязаний по условно-военным специальностям с применением лазертаг-оборудования, а также научатся управлять беспилотными системами, освоят навыки стрельбы, тактической медицины, саперного дела и многое другое, сообщили организаторы.