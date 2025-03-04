Большинство россиян высказались против принятия ушедших компаний на прежних условиях

Почти половина россиян (40%) считают, что западные бренды могут вернуться в Россию в 2025 году, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Также 16% респондентов считают, что бренды вернутся в 2026 году, 32% уверены, что они вернутся через 2-3 года, а для 12% не важен срок.

В ходе опроса выяснилось, что 53% россиян против принятия ушедших компаний на прежних условий. Также 25% из них заявили, что отечественное производство лучше развивается без них, а 27% заняли нейтральную позицию.

По данным опроса, 45% уверены, что на российский рынок вернется только часть западных брендов, 21% считают, что иностранные компании будут вкладывать много денег, а 20% уверены, что они займут меньшую долю рынка.

Среди тех, кому не хватает западных брендов, 43% ждут возвращения автомобилей и комплектующих для них, 20% — техники, 17% — одежду и обувь, 6% — электронные сервисы и подписки, 4% — продукты питания, а 3% — соцсети.

Также 60% респондентов считают, что в случае возвращения западных конкурентов российским компаниям нужно будет сконцентрироваться на качестве.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 февраля 2025 года. Всего в нем приняли участие 214 770 интернет-пользователей.