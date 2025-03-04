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В Госдуме поддержали бизнес в необходимости доработки закона о кибермошенничестве

В Госдуме предложили доработать законопроект о противодействии кибермошенничеству
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РОЦИТ

Внесенный в Госдуму правительственный законопроект о противодействии кибермошенничеству, который предполагает использование биометрии на маркетплейсах и требование регистрации селлеров на «Госуслугах», содержит определенные риски для индустрии. Об этом на заседании комиссии РОЦИТ по развитию электронной торговли рассказал сопредседатель комиссии Алексей Минаев.

Как отметил председатель правления РОЦИТ, зампред комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин, последствия, которые наступят для площадок, ориентированных на иностранных селлеров, нельзя недооценивать.

«Они абсолютно правы, когда говорят, что заставить зарегистрироваться на «Госуслугах» двести тысяч китайцев – нереально, а российские потребители в этом случае лишатся доступа к товарам, которые у нас не производятся», — приводятся его слова в Telegram-канале РОЦИТ.

Горелкин уточнил, что в рамках работы с этим и другими возражениями РОЦИТ планирует передать протокол заседания и предложения по изменению законопроекта в правительство РФ и Госдуму.

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