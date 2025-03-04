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Названы самые полезные продукты для печени

Врач Бутенко посоветовала есть авокадо и ягоды для здоровья печени
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Chudo2307/Shutterstock/FOTODOM

Печень участвует в пищеварении, дезинтоксикации организма, кроветворении и других важных процессах жизнедеятельности организма человека. И для поддержания здоровья печени необходимо вводить в рацион определенные продукты. О том, что это за продукты, «Газете.Ru» рассказала врач-гепатолог, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника», к.м.н. Елена Бутенко.

«В первую очередь это авокадо. Этот уникальный продукт содержит много мононенасыщенных жиров, которые замедляют процессы повреждения печени и помогают ей быстрее восстановиться при вредных влияниях окружающей среды. Этот экзотический фрукт содержит очень много клетчатки, антиоксидантов, комплекс витаминов и минералов. Кроме того, авокадо способствует выработке глутатиона — это полезное химическое соединение способствует защите печени от повреждения свободными радикалами, которые относятся к вредным веществам», — рассказала Бутенко.

Следующий продукт — овсяная крупа, которая является источником полезных волокон, участвующих в пищеварении, и витаминов группы В. При этом, как обратила внимание врач, доказано, что в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы. Эти уникальные вещества снижают воспаление печени, благотворно действуют на иммунную систему, снижают содержание сахара в крови и уменьшают содержание жира в клетках печени.

«Ягоды (в том числе клубника, черника, малина, земляника, виноград) содержат большое количество антиоксидантов-полифенолов, которые защищают нашу печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов. Кроме того, виноград содержит ресвератрол — природный фитоалексин, известный противовоспалительными и противораковыми свойствами», — продолжила специалист.

Отдельно врач отметила пользу арбуза, так как эта ягода содержит большое количество жидкости, выводящей шлаки и токсины из печени. Благодаря тому, что в арбузе много воды (или арбузного сока), он обладает желчегонными свойствами.

«Стоит сказать и про зеленый чай. Множество исследований подтвердило, что за счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени. Также антиоксиданты зеленого чая снижают воспалительные и окислительные процессы в печени», — добавила Бутенко.

Еще один полезный продукт, на который она посоветовала обратить внимание — это грейпфрут, содержащий различные группы антиоксидантов, флавоноиды (уникальные нарингенин и нарингин). Они защищают печень от повреждений вредными веществами, стимулируя регенерацию и восстановление гепатоцитов. Нарингин уменьшает риск развития фиброза печени. Считается, что грейпфрут содержит соединения, которые стимулируют пищеварительные ферменты, способствует похудению и снижению содержания вредных жиров в печени.

«Рыба жирных сортов. Этот продукт хотелось бы выделить отдельно, так как это главный источник омега-3 полезных ненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в процессах жирового обмена организма человека. Основное предназначение омега-3 — это снижение накопления именно «вредных» жиров в ткани печени: липопротеинов низкой плотности и триглицеридов. Для здоровья печени рекомендуется употреблять рыбу не менее двух раз в неделю», — рассказала специалист.

Также она обратила внимание на пользу для печени оливкового масла, особенно без термической обработки. То есть рекомендуется добавлять его в салаты из овощей. Оливковое масло позволяет увеличить всасывание витаминов из овощей. Большое содержание в нем ненасыщенных жирных кислот повышает содержание в крови уровня «хорошего холестерина» или липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). В оливковом масле много биотина, а он также оказывает липотропное действие, способствует уменьшению накопления «вредных» жиров в печени.

«Огромную пользу печени несет именно растительная пища. Отдельно хотелось бы выделить брокколи и брюссельскую капусту. Эти крестоцветные овощи содержат мало углеводов и клетчатки, что способствует снижению вредного жира в печени. За счет большого содержания витаминов (особенно С и К), уникального состава микроэлементов (особенно хрома), антиоксидантов (сульфарафанов и индола) брокколи может повышать уровень ферментов детоксикации и защитить печень от повреждения. Брокколи обладает слабым желчегонным эффектом. Доказан противоопухолевый эффект крестоцветных овощей», — резюмировала врач.

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