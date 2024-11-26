Скрывавшегося три года преступника нашли и задержали из-за его любви к кебабу

Мошенник, находившийся в бегах три года, был пойман после того, как заказал стритфуд с доставкой в свое убежище, пишет Mirror.

В 2015 году Роберт Кемп, который тогда являлся директором фирмы, занимавшейся установкой окон, обманным путем получил более £250 тыс. В преступлении был замешан его сын Маркус, которого в сентябре 2021 года приговорили за мошенничество к двум годам и двум месяцам лишения свободы. После этого Кемп-старший не явился на следующее судебное слушание и залег на дно.

Недавно выяснилось, что 56-летний мужчина живет в ночлежке. Именно туда он заказал донер-кебаб, за который заплатил £18. Известно, что закусочная находилась от него всего в 800 метрах, однако Кемп предпочел вызвать курьера. Тот привел по адресу сотрудников налоговой и таможенной службы. Сегодня Кемпу вынесли приговор в Суиндонском коронном суде. За решеткой он проведет столько времени, сколько там находился его сын и еще 14 месяцев — за побег и драку.

Ранее судебные приставы поймали должника благодаря его увлечению японскими шахматами.