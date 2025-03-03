В Подмосковье двухлетний мальчик наглотался магнитов и попал в больницу

Медики Детского клинического центра имени Рошаля извлекли два магнита из желудка двухлетнего мальчика. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Ребенок поступил в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в области живота. В ходе обследования медики обнаружили в желудке маленького пациента два инородных тела. Выяснилось, что накануне мальчик проглотил дома магниты. Было принято решение о проведении оперативного вмешательства.

«В ходе процедуры мы обнаружили, что магниты сцепились друг с другом через слизистую оболочку, один из них находился в желудке, а другой в пищеводе. Из-за сильного магнитного поля магниты вдавились в слизистую, их было сложно захватить эндоскопическими инструментами», — рассказала врач-эндоскопист Анастасия Лазарева.

Магниты удалось извлечь за 20 минут, состояние ребенка не вызывает у медиков опасений, перфорации органов удалось избежать.

Ранее на Алтае 13-летний школьник случайно проглотил канцелярскую иголку.