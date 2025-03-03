Осколок кости застрял в гортани россиянина, который решил поесть мяса

В Нижегородской области врачи спасли мужчину с застрявшей в горле костью

Медики нижегородской городской больницы №3 спасли мужчину, который подавился костью, осколок вонзился ему в гортань. Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор местного издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Помощь врачей потребовалась мужчине, который ел мясо и был неаккуратен. В процессе трапезы осколок кости пронзил ему гортань. Самостоятельно извлечь инородное тело нижегородец не смог и обратился за медицинской помощью.

«Мужчину удалось спасти от тяжелых осложнений, хотя в таких случаях иногда может потребоваться и операция», — сообщил Алексей Никонов.

До этого сообщалось, что в Москве врачи Морозовской детской больницы спасли годовалого мальчика, проглотившего куриную кость. По словам родителей пациента, они обратили внимание, что сын во время приема пищи поперхнулся, мальчик закашлялся, а после у него появилась одышка. Инородное тело извлекли эндоскописты. Вскоре ребенка выписали домой.

Ранее дошкольник едва не задохнулся из-за попавшей в бронх кости из супа.