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Студентка волгоградского колледжа на камеру избила в туалете сверстницу

Девушку избили в туалете волгоградского колледжа, это попало на видео
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Видео от «Волгоград»/VK

В Волгограде студентка демонстративно избила другую девушку в туалете колледжа. Видео быстро разошлось по локальным Telegram-каналам.

Инцидент произошел в середине февраля в Волгоградском энергетическом колледже. На кадрах видно, как девушка соглашается пропустить удар, и ее оппонентка, смеясь, замахивается и наотмашь бьет пострадавшую по лицу ладонью. Отвесив несколько пощечин, она успокаивается и уходит.

Точный возраст жертвы и нападавшей неизвестны, как и причины произошедшего между ними конфликта. Однако в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что участники и обстоятельства случившегося уже установлены.

«По данному факту проводится проверка. Пострадавшая ранее не обращалась в полицию или медицинские учреждения. Агрессор будет привлечена к ответственности», — заявили в ведомстве.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее в школе под Екатеринбургом затравили 12-летнего ученика и сломали ему руку.

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