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Россиянин украл у сестры 14 млн рублей, пока присматривал за ее квартирой

Mash: в Крыму мужчина украл у сестры 14 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Симферополе мужчина обокрал двоюродную сестру: пока женщины не было дома, он вынес из ее квартиры 14 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

31-летний мужчина присматривал за квартирой сестры, пока та была в отъезде. Злоумышленник знал, что родственница недавно продала недвижимость. Вырученные от сделки деньги женщина хранила под диваном. Симферополец приходил к сестре и выносил наличные частями.

Мужчине удалось украсть 14 млн рублей, он купил две машины, аппарат для сварки и ювелирные украшения для своей девушки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Краснодара стал фигурантом уголовного дела, обокрав пожилого родственника. Злоумышленник перевел себе все накопления дедушки. Молодой человек привязал банковскую карту пенсионера к своему аккаунту в букмекерском приложении и пополнил электронный кошелек на 1,3 млн рублей, которые потратил на ставки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка загримировалась под родную мать, чтобы снять деньги с ее счета.

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