Россиянка дважды вонзила нож в свою полуторагодовалую дочь и надела ей на шею веревку

В Шуе мать дважды ударила маленькую дочь ножом и надела ей на шею веревку

В Шуе Ивановской области 33-летняя женщина дважды ударила ножом полуторагодовалую дочь и надела ей на шею веревку. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 2 марта, когда женщина вместе с маленькой дочерью пришла домой. Она взяла нож и минимум дважды вонзила его в живот и грудь ребенка, а затем взяла веревку и сдавила шею малолетней.

Женщина ослабила веревку, когда ей показалось, что она физически устранила ребенка. После этого она позвонила своей матери и рассказала о том, что сделала — бабушка пострадавшего ребенка вызвала на место бригаду скорой помощи.

Девочку госпитализировали в медицинское учреждение в городе Иванове. Состояние ребенка оценили как стабильно тяжелое.

Мать пострадавшей задержали. В ее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ. Женщине назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемой под стражу.

Отмечается, что россиянка уже состоит на профилактическом учете в полиции. Стражи порядка проводят проверку по уголовной статье о халатности — по результатам мероприятий правоохранители дадут оценку работе должностных лиц системы профилактики.

Ранее россиянка вонзила нож в грудь двухмесячного сына.