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В школе под Екатеринбургом затравили 12-летнего ученика и сломали ему руку

В Свердловской области одноклассники сломали руку 12-летнему мальчику
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Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости»

Школьник из Свердловской области, годами страдающий от буллинга, получил сотрясение мозга и перелом руки, сообщает «4 Канал».

Инцидент произошел 17 февраля в одной из школ в Дегтярске. Во время перемены двое мальчиков набросились на одноклассника и ударили его об пол. Случай попал на камеру видеонаблюдения, но администрация школы не отдала родителям записи, ссылаясь на борьбу с терроризмом.

Спустя неделю 12-летний пострадавший по-прежнему не может встать с кровати. Мать школьника утверждает, что уже шесть лет пытается остановить травлю, направленную против ее сына.

Женщина неоднократно обращалась к учителям и директору школы, а на этот раз подала заявление в полицию, но опасается, что дело могут замять.

Ранее в Дагестане подросток ударил ножом одноклассника.

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