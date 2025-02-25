В школе под Екатеринбургом затравили 12-летнего ученика и сломали ему руку

Школьник из Свердловской области, годами страдающий от буллинга, получил сотрясение мозга и перелом руки, сообщает «4 Канал».

Инцидент произошел 17 февраля в одной из школ в Дегтярске. Во время перемены двое мальчиков набросились на одноклассника и ударили его об пол. Случай попал на камеру видеонаблюдения, но администрация школы не отдала родителям записи, ссылаясь на борьбу с терроризмом.

Спустя неделю 12-летний пострадавший по-прежнему не может встать с кровати. Мать школьника утверждает, что уже шесть лет пытается остановить травлю, направленную против ее сына.

Женщина неоднократно обращалась к учителям и директору школы, а на этот раз подала заявление в полицию, но опасается, что дело могут замять.

Ранее в Дагестане подросток ударил ножом одноклассника.