РКН зафиксировал всплеск обращений абонентов «Билайна» о проблемах в работе

Специалисты Роскомнадзора зафиксировали множество обращений абонентов «Билайна» о проблемах в работе в Москве и Московской области. Об этом заявили РИА Новости в ведомстве.

По данным детектора сбоев Downdetector, более половины жалоб связаны с работой мобильного приложения. Еще есть сообщения о сбое сайта и оповещений. В РКН отметили, что специалисты оператора связи уже занимаются диагностикой и устранением проблемы.

В беседе с ТАСС пресс-служба оператора заявила, что причиной неполадок стали DDoS-атаки хакеров.

В конце января пользователи интернета в РФ столкнулись с массовым сбоем в работе мобильных операторов и различных сервисов. Неполадки фиксировались у абонентов «Ростелекома», а также у мобильных операторов Yota, «МегаФон», T2, МТС, «Билайн», у пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp, игровых сервисов Steam, платформ Twitch, а также Roblox, Genshin Impact и многих других платформ.

Ранее в работе WhatsApp произошел массовый сбой.