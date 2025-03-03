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РКН зафиксировал всплеск обращений абонентов «Билайна» о проблемах в работе

РКН: абоненты «Билайна» массово жалуются на проблемы в работе оператора
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Специалисты Роскомнадзора зафиксировали множество обращений абонентов «Билайна» о проблемах в работе в Москве и Московской области. Об этом заявили РИА Новости в ведомстве.

По данным детектора сбоев Downdetector, более половины жалоб связаны с работой мобильного приложения. Еще есть сообщения о сбое сайта и оповещений. В РКН отметили, что специалисты оператора связи уже занимаются диагностикой и устранением проблемы.

В беседе с ТАСС пресс-служба оператора заявила, что причиной неполадок стали DDoS-атаки хакеров.

В конце января пользователи интернета в РФ столкнулись с массовым сбоем в работе мобильных операторов и различных сервисов. Неполадки фиксировались у абонентов «Ростелекома», а также у мобильных операторов Yota, «МегаФон», T2, МТС, «Билайн», у пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp, игровых сервисов Steam, платформ Twitch, а также Roblox, Genshin Impact и многих других платформ.

Ранее в работе WhatsApp произошел массовый сбой.

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