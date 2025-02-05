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В Петербурге двое местных жителей избили незрячего сомелье на конкурсе

В Петербурге задержали подозреваемых в избиении слепого сомелье
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 Global Look Press

В Петербурге двоих человек подозревают в нападении на незрячего сомелье. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в гостинице, где в декабре проходил конкурс среди сомелье, но предполагаемых агрессоров задержали только сейчас. В финале, по данным издания, подозреваемые подошли к мужчине и его другу. В какой-то момент между компаниями возник словесный конфликт, который закончился дракой.

На кадрах с места инцидента заметно, как один из участников ссоры толкает другого, пока на полу лежит потерявший сознание незрячий мужчина.

«Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и многочисленные ушибы», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемых задержали, ими оказались 30-летние местные жители, официально нигде не работающие. На данный момент они находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее в Твери мужчина избил незнакомку, задавшую ему вопрос о породе собаки.

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