В Нижневартовске таксист приставал к девочке во время поездки

В ХМАО таксист приставал к ребенку во время поездки

Жительница Нижневартовска обвинила водителя такси в домогательствах в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает «Муксун.фм».

По словам женщины, ее дочь-подросток ехала в такси, водитель начал приставать к девочке. Мужчина делал ей непристойные комплименты, хватал за руки и пытался назначить свидание.

«Водитель начал трогать ее за руку, она убирала ее, он все равно хватал, говорил, какая нежная у нее кожа, предложил ей еще встретиться. Когда подъехали к дому, предложил еще посидеть в машине, она, конечно же, испуганно убежала», — рассказала мать девочки.

Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве таксист домогался шестилетнего мальчика, которого мать оставила в машине. Женщина заметила, что таксист целует ее сына в губы. Возмущенная мать забрала ребенка и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, извращенца объявили в розыск.

Ранее таксист приставал к клиентке, избил ее и вытащил на дорогу после отказа.