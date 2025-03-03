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В Карелии мужчина жестоко избил жену из-за музыки

Житель Карелии переломал ребра жене, попросившей его убавить громкость
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Depositphotos

В Карелии мужчина переломал жене ребра после того, как она избавилась от его музыкальной колонки. Об этом сообщили в республиканском МВД.

В полицию обратились работники скорой, которые оказали помощь жительнице одного из поселков в Калевальском районе, которую избил супруг. Пострадавшая рассказала, что конфликт между ними произошел во время застолья. Муж женщины стал слушать громкую музыку, что ей не понравилось. Сначала она попросила его сделать звук потише, а затем выбросила музыкальную колонку в окно. Мужчина принялся избивать супругу и сбежал.

«У жертвы были диагностированы переломы ребер, кроме того, в результате неудачного падения из-за применения супругом физической силы она поранила ногу. Характер травмы оказался сложный, понадобилась госпитализация», — сказано в сообщении.

Подозреваемого уже задержали, он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Пара помирилась, но мужчине все же придется ответить в суде за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Индонезии муж поджег жену, когда она попросила его прекратить играть в видеоигры и найти работу.

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