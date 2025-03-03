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Родная дочь вышла замуж за отца ради пособий

В США женщину обвинили в браке с родным отцом
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Depositphotos

В США пара привлекла внимание правоохранителей после того, как заключила брак. Об этом сообщает WEHT.

Инцидент произошел в штате Индиана. В июле 2024 года Боэдли Макколл и Кимберли Темпел заполнили заявление и в тот же день поженились. В документе они указывали, что не являются близкими родственниками, однако исследование показало, что Темпел является биологической дочерью Макколла.

«Тест на отцовство показал, что вероятность того, что Макколл и Темпел были отцом и дочерью, превышала 99,99%», – сообщается в публикации.

Причиной заключения брака стали ежемесячные пособия. Мужчина отбывал наказание в тюрьме, поэтому не мог получать деньги самостоятельно.

Правоохранители выяснили, что в браке были и другие проблемы. Так, в момент регистрации женщина была замужем.

«В течение этих примерно четырех или пяти дней она все еще была законно в браке со своим предыдущим мужем, что делает незаконным вступление в брак с кем-то другим», – сообщается в публикации.

Помимо этого, Макколл указал неправильный адрес в заявлении.

Мужчине предъявили обвинения в предоставлении ложной информации.

Ранее в Петербурге школьница обвинила отца в изнасиловании.

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