Священника из Курской области лишили сана за критику работы власти

Священника Владимира Боярского, настоятеля храма в приграничном селе Любостань Курской области, лишили сана за обвинения в адрес властей по поводу отсутствия гуманитарной помощи. Соответствующий указ подписал митрополит Курский и Рыльский Герман, сообщили в соцсетях храма.

«За провокационные фильмы в СМИ о доставке гуманитарной помощи населению, которые скомпрометировали некоторых ответственных лиц. За дерзкое поведение — что не склонил голову перед теми, кто его оклеветал и унизил», — такие причины указаны в сообщении.

26 февраля прошел церковный суд, на котором Боярскому поставили в вину то, что он не согласовывал свои публичные заявления с митрополитом и распространял ложную информацию о своем избиении.

По словам жителей Курской области, Боярский неоднократно развозил гуманитарную помощь, помогал российским военным и всем нуждающимся.

До этого Русская православная церковь (РПЦ) признала получившего известность в сети бывшего протоиерея Александра Лухманова лжесвященником из-за второго брака. Несмотря на то, что он был лишен сана еще в декабре 2023 года решением церковного суда Кинельской епархии, Лухманов продолжает позиционировать себя священником в социальных сетях, отметили в РПЦ.

Ранее российского священника лишили сана за отказ читать «молитву о победе».