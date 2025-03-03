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Милонов рассказал, можно ли доверять Трампу

Милонов: Трамп понял, что через полгода Россия будет вести мирные переговоры из Киева
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, участвуя в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, преследует свои цели, заявил в интервью с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Доверять [Трампу] нельзя. Трамп преследует свои цели. Соединенные Штаты больше, чем кто-либо другой, вложили средств в финансовую поддержку Украины. Сегодня можно смело утверждать, что оборонный потенциал Украины истончился до определенной критической отметки. И Трамп понял, что если не пойти на мирные соглашения с Россией, то через полгода Россия будет вести мирные переговоры уже из Киева и он, собственно говоря, вообще ничего не получит», — уверен депутат.

По его словам, никакой любви к России в этих переговорах нет. «Есть прагматизм и желание хоть чем-то компенсировать траты, которые нес Байден», — сказал Милонов.

Подробнее о том, кто главный враг России и почему нельзя научить патриотизму — читайте в полном интервью.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что новая американская администрация выступает за мир на Украине и завершение боевых действий, но политики в Европе требуют «продолжения банкета».

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