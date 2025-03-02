В Подмосковье неизвестный набросился на юношу со спины и несколько раз ударил ножом

В Подмосковье неизвестный набросился на юношу со спины и ударил его ножом

В Подмосковье неизвестный подбежал к 19-летнему юноше со спины, набросился на него и несколько раз ударил ножом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в поселке Голубом на Трехсвятской улице. На кадрах с места происшествия видно, как неизвестный подбегает со спины к молодому человеку, а затем набрасывается на него и наносит несколько ударов ножом в область груди и живота.

Сразу после нападения злоумышленник бросился в бега. Ошарашенный пострадавший снял куртку и лег на землю. Очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи и полицию.

Юношу, истекающего кровью, доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как крайне тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нападавшего.

Ранее в Петербурге в подъезде нашли мужчину с ножом в шее.