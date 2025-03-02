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В Московском зоопарке выводок утят провалился в колодец

Сотрудники Московского зоопарка достали утят из колодца ливневой канализации
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Telegram-канал «Светлана Акулова»

Сотрудники Московского зоопарка помогли утятам, которых высидела и привела в Большой пруд вольная кряква. Об этом написала в своем Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова.

Там рассказали, что утята провалились в колодец ливневой канализации.

«Силами сотрудников отдела орнитологии и бойцов охраны утята были извлечены из колодца и помещены в теплый брудер в Доме Птиц», — рассказали в зоопарке и добавили, что саму вольную крякву поймать не получилось: она бегала по льду в отдалении.

В прошлом году Московский зоопарк особенно часто радовал новостями. Здесь родилось более полутора тысяч малышей самых разных животных. Еще 300 постояльцев приехали из других регионов и стран, чтобы обосноваться в его павильонах. Теперь в столице можно увидеть самый редкий вид медведей, занесенный в Красную книгу. Три медвежонка приехали в Россию из Малайзии в рамках природоохранной программы. Кроме того, ряды обитателей Московского зоопарка пополнили снежные барсы, кустарниковые собаки, японские журавли, удивительные обитатели морских глубин и забавные приматы. Причем многие из них родились именно в столице.

Ранее в Московском зоопарке показали новорожденного детеныша капибары.

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