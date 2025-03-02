Процесс голосования в ходе президентских выборов в Республике Абхазия проходит организованно, прозрачно и в спокойной атмосфере. Об этом рассказал член палаты депутатов генерального Конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Диего Альфредо Торрес Росете.

По его словам, это свидетельствует о высоком уровне подготовки и стремлении властей обеспечить легитимность выборов

«Активное участие граждан, а также открытость для международных наблюдателей заслуживают особого внимания, так как это подчеркивает приверженность Абхазии демократическим принципам», — сказал он.

Росете добавил, что день голосования в Абхазии стал ярким проявлением гражданской ответственности и стремления к стабильности. При этом он напомнил о важности сохранения целостности института международного наблюдения.

«Сегодня, когда происходит переход к многополярному мироустройству, существующие организации в сфере наблюдения за выборами часто подвержены западному политическому влиянию, что ставит под сомнение их объективность. Я считаю, что необходимо создать альтернативный институт международного наблюдения, который бы объединил независимых экспертов из разных стран», — отметил Росете.

В свою очередь, директор Медиацентра им В. Ногина и Г. Куринного «Русский экспресс», журналист, продюсер из Сербии Горан Шимпрага также назвал голосование в Абхазии открытым и транспарентным. По его мнению, власти сделали все, чтобы обеспечить легитимность процедур, были приглашены иностранные наблюдатели из 29 стран.

При этом из-за частично признанного статуса Абхазии ни одна из международных электоральных организаций не направила свою миссию. Такого рода ограничения, а также необъективность и политизация электоральных организаций приводят к потере доверия к институту международного наблюдения в целом», — добавил он.

По его словам, существующие механизмы мониторинга выборов на международном уровне страдают от необъективности и бюрократизированности, а также от монополизации этой сферы одним геополитическим лагерем.

«Именно поэтому мы уже не первый год продвигаем идею создания новой платформы независимых экспертов — гибкого объединения профессионалов из разных регионов мира, свободных от внешнего давления. Такой институт смог бы обеспечить подлинно объективную оценку избирательных процессов, с учетом уважения политической культуры и исторического бэкграунда той или иной страны», — отметил Шимпрага