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В Саратове школьник отправил семейные сбережения на «безопасный» счет

В Саратове школьник перевел мошенникам 200 тыс. рублей
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники обманули 14-летнего саратовского школьника, сообщив, что неизвестные открыли счет на его имя и переводят ему деньги. Об этом сообщает УМВД Саратовской области.

С подростком связался неизвестный, который сообщил, что на имя мальчика открыт счет в банке, куда поступают подозрительные переводы. Злоумышленник заявил, что школьнику необходимо «задекларировать» имеющиеся в доме наличные, чтобы избежать проблем.

Следуя инструкциям «специалиста», юный саратовец взял из дома 205 тысяч рублей, отправился в офис банка на ул. Огородная и через банкомат перевел все деньги на неизвестный счет. Родители, узнав о пропаже накоплений, обратились в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее в Оренбурге «экстрасенсы» украли полмиллиона у директора магазина.

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