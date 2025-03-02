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Житель Красноярска решил стать инвестором и лишился более 5 млн рублей

В Красноярске мужчина пытался заработать на бирже и лишился 5,1 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Машинист из Красноярска пытался стать инвестором, набрал кредитов и остался без денег и с долгами. Об этом сообщает краевая прокуратура.

56-летний потерпевший нашел в сети объявление о дополнительном заработке на бирже. Предложение заинтересовало мужчину, и он оставил заявку. Вскоре ему позвонил некий сотрудник инвестиционной компании, который рассказал о «перспективной» возможности зарабатывать, создав торговую площадку прямо на своем смартфоне.

Красноярец поверил в быстрый заработок, оформил несколько кредитов и перевел деньги на «инвестиционный» счет. Когда россиянин не смог вывести деньги, пришлось привлечь к «инвестированию» племянницу и подругу жены. Они также оформили кредиты и передали средства мошенникам, в надежде помочь потерпевшему вывести деньги.

Общий ущерб составил более пяти млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что житель Уфы поверил в сообщение от руководства, оформил кредит, продал машину и отдал все накопления неизвестным.

Ранее в Кемерово школьник отдал мошенникам 1,4 млн рублей.

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