В Петербурге таксист выстрелил в пассажира

В Выборгском районе Санкт-Петербурга ссора пассажира с водителем такси закончилась стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратился пострадавший мужчина, он сообщил, что поссорился с таксистом во дворах жилых домов по проспекту Энгельса. В ходе конфликта водитель вышел из авто и выстрелил в пассажира из травматического пистолета.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, у него диагностированы ушибы и гематомы. Таксиста, скрывшегося с места происшествия, разыскивает полиция.

До этого сообщалось, что в ХМАО пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, который привез ему пиво. Таксист успел среагировать на агрессию, выхватил нож и отбросил его, при этом сильно порезав руку. После этого он уехал с места ЧП. Нападавшего осудили за посягательство на жизнь потерпевшего, а также причинение вреда здоровью средней тяжести. Также мужчину обязали выплатить водителю 270 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее в Петербурге мужчина напал на таксиста, отказавшегося нарушать ПДД ради остановки.