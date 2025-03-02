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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества по электронной почте

IT-эксперт Кузьменко: кнопка отписки от рассылки в почте может быть фишингом
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники могут использовать функцию отписки от почтовых рассылок для фишинга. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«При получении многих почтовых рассылок в письме есть опция «отписаться». Как правило, чтобы перестать получать сообщения, необходимо перейти по ссылке», — заявил он.

По словам Кузьменко, чаще всего ссылка является безопасной, однако в некоторых случаях она может вести на фишинговый сервер. Специалист отметил, что почтовая программа может не распознать установку вируса, поскольку мошенники встраивают свою кнопку в приложение.

Он подчеркнул, что почтовые сервисы активно защищают себя от вредоносных программ, однако предугадать все мошеннические уловки невозможно, как и гарантировать пользователям полную защищенность.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что на смартфоны россиян могут распространять опасные вирусы с помощью отправки ссылок через sms, мессенджеры или электронную почту. По его словам, схема предполагает, что пользователь получает сообщение с заманчивым предложением или информацией о ложном взломе аккаунта и переходит по вредоносной ссылке.

Ранее россиян предупредили о хакерских приложениях якобы для поиска пропавших на СВО.

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