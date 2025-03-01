Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка случайно выпила уксус вместо алкоголя и попала в больницу

В Оренбургской области пенсионерка случайно отравилась укусом
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Оренбургской области решила выпить за обедом и отравилась уксусной эссенцией. Об этом сообщает портал «Время 56».

Инцидент произошел в селе Северное, 70-летняя пенсионерка собиралась обедать вместе с мужем и решила выпить. Женщина случайно перепутала бутылки, налила в рюмку уксус и сделала глоток.

Пенсионерке потребовалась помощь медиков, женщина госпитализирована с химическим ожогом, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае врачи спасли местную жительницу с тяжелым отравлением минеральными удобрениями. Она попробовала прикоснуться кончиком языка к жидкости в стакане, в котором была разведена кальциевая селитра. Женщину госпитализировали в состоянии комы. У нее был диагностирован отек мозга.

Ранее в Петербурге первоклассник отравился неизвестной жидкостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами