Пенсионерка случайно выпила уксус вместо алкоголя и попала в больницу

Жительница Оренбургской области решила выпить за обедом и отравилась уксусной эссенцией. Об этом сообщает портал «Время 56».

Инцидент произошел в селе Северное, 70-летняя пенсионерка собиралась обедать вместе с мужем и решила выпить. Женщина случайно перепутала бутылки, налила в рюмку уксус и сделала глоток.

Пенсионерке потребовалась помощь медиков, женщина госпитализирована с химическим ожогом, жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае врачи спасли местную жительницу с тяжелым отравлением минеральными удобрениями. Она попробовала прикоснуться кончиком языка к жидкости в стакане, в котором была разведена кальциевая селитра. Женщину госпитализировали в состоянии комы. У нее был диагностирован отек мозга.

Ранее в Петербурге первоклассник отравился неизвестной жидкостью.