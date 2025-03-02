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В Кемерово школьник отдал мошенникам 1,4 млн рублей

В Кемерово подросток оставил родителей без накоплений
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Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области мошенники выманили у подростка личные данные и убедили его «спасти» накопления родителей. Об этом сообщает УМВД региона.

С 16-летним юношей аферисты связались под видом сотрудников службы доставки. Выманив у подростка личные данные, злоумышленники стали угрожать молодому человеку, сообщив, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а мошенники пытаются завладеть деньгами его родителей.

Чтобы спасти деньги, их нужно было «задекларировать». Юноша нашел хранившиеся дома сбережения и под диктовку преступников через банкомат перевел их на указанные ему счета. Только после этого он признался во всем родителям, а те сообщили о произошедшем в полицию. Общий ущерб составил 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что старшеклассник из Екатеринбурга пытался «спасти» накопления отца и отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Аферисты выманили у подростка пароль от личного кабинета на портале «Госуслуги». Затем юноше позвонил «прокурор» и предупредил школьника, что неизвестные пытаются совершить перевод средств на Украину со счета его отца.

Ранее на Урале школьник сжег телефон в микроволновке, чтобы скрыть миллионный перевод мошенникам.

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