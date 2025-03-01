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В Уфе врач продал машину и взял кредит из-за сообщения от «замминистра»

В Башкирии врач поверил мошенникам и лишился 3,5 млн рублей
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Shutterstock

Житель Уфы поверил в сообщение от руководства, оформил кредит, прождал машину и отдал все накопления неизвестным. Об этом сообщает УМВД республики.

Врач получил сообщение в мессенджере якобы от заместителя министра здравоохранения о том, что в поликлинике взломали счета нескольких сотрудников и в дальнейшем с потерпевшим свяжутся сотрудники Центробанка.

Мужчина не поверил незнакомцу, но, когда мошенники написали ему от имени бухгалтера с места работы, его сомнения улетучились. Затем с жителем Башкирии связались «сотрудники ФСБ», которые заявили, что со счета пострадавшего неизвестные лица пытались совершить перевод. Аферисты убедили мужчину, что банк заблокировал переводы и ему срочно нужно перевести все свои деньги на другой «безопасный» счет. В доказательство злоумышленники даже отправили разные поддельные документы.

Мужчина перевел преступникам почти 1,5 млн рублей на продиктованный ими счет. Спустя некоторое время мошенники убедили мужчину продать машину, вырученные 1,7 млн рублей он также отдавил на указанные реквизиты. После этого аферисты перестали выходить на связь. Общий ущерб составил почти 3,5 млн рублей.

Ранее полиция задержала подельника мошенников, укравших у блокадницы 13 млн рублей.

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