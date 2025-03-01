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Россиянин жестоко избил знакомую, которая хотела сделать из него трезвенника

В Карелии собутыльник избил знакомую, которая не давала ему выпить
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Виктор Лисицын/Global Look Press

Житель Карелии получил три года колонии за избиение приятельницы, которая мешала ему выпивать. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, 50-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомой. В какой-то момент женщина решила прекратить застолье и спрятала спиртное и банковские карты от собутыльника. Разозлившись, нетрезвый мужчина жестоко избил женщину, причинив тяжкий вред ее здоровью.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области ревнивая жена избила мужа гвоздодером. Мужчина возвращался от своей знакомой, когда на дороге его подрезала машина. За рулем была его супруга. Женщина вышла из автомобиля и напала на мужа с гвоздодером, после чего уехала. После случившегося потерпевший вернулся к знакомой, которая вызвала ему скорую помощь. Медики диагностировали мужчине переломы ребер и ушиб головы.

Ранее россиянин избил жену за переписку с коллегой.

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