Россиянин жестоко избил знакомую, которая хотела сделать из него трезвенника

В Карелии собутыльник избил знакомую, которая не давала ему выпить

Житель Карелии получил три года колонии за избиение приятельницы, которая мешала ему выпивать. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, 50-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомой. В какой-то момент женщина решила прекратить застолье и спрятала спиртное и банковские карты от собутыльника. Разозлившись, нетрезвый мужчина жестоко избил женщину, причинив тяжкий вред ее здоровью.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области ревнивая жена избила мужа гвоздодером. Мужчина возвращался от своей знакомой, когда на дороге его подрезала машина. За рулем была его супруга. Женщина вышла из автомобиля и напала на мужа с гвоздодером, после чего уехала. После случившегося потерпевший вернулся к знакомой, которая вызвала ему скорую помощь. Медики диагностировали мужчине переломы ребер и ушиб головы.

Ранее россиянин избил жену за переписку с коллегой.