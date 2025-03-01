В Симферополе ребенок получил переохлаждение, провалившись под лед

В Симферополе ребенок провалился под лед на пруду, смог выбраться на небольшой островок и получил переохлаждение. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в симферопольском парке имени Юрия Гагарина, ребенок играл на берегу пруда и провалился под лед. Мальчик сумел выбраться на островок посреди водоема и просил о помощи.

Очевидцы на катамаране подплыли к несовершеннолетнему и передали его прибывшим на вызов спасателям. 11-летний пострадавший госпитализирован с переохлаждением.

До этого сообщалось, что в Иркутской области автомобиль с детьми провалился под лед на Байкале. Инцидент произошел 25 февраля в акватории Малого моря. Автомобиль Honda Stream, в салоне которого находились трое детей и водитель, провалился в промоину. К моменту прибытия спасателей дети и мужчина сумели самостоятельно покинуть машину. Спасенными оказались туристы из Томска, они были доставлены спасателями на базу отдыха в деревню Курма, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в Астрахани прохожие спасли детей, провалившихся под лед.