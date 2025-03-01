Россиянин избил жену за переписку с коллегой

Житель Белгорода стал фигурантом уголовного дела за нападение на жену, мужчина избил женщину, заподозрив, что она переписывается с любовником. Об этом сообщает областное управление МВД.

36-летний житель Белгорода набросился на супругу с кулаками, увидев, что она с кем-то переписывается. Заподозрив женщину в измене, он ударил жену в живот, а когда она упала, несколько раз пнул ее.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, врачи диагностировали у 42-летней белгородки ссадины и ушибы. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о побоях. Известно, что подозреваемый ранее был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью. Как установили полицейские, на самом деле пострадавшая переписывалась с коллегой.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области муж из ревности напал с ножом на жену возле ночного клуба. Причиной ссоры супругов стала ревность. Мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им женщину в область грудной клетки, после чего скрылся. Пострадавшую удалось спасти, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Кубани жестоко избил супругу за то, что та отказывалась идти домой.